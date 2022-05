'Wilde staking' volgens FNV in kiem gesmoord, Schiphol ontkent werkonderbreking

De staking onder beveiligers op Schiphol waarvan FNV rond 11.00 uur aankondigde dat die gaande was, zou inmiddels alweer zijn beëindigd. Dat zegt FNV-woordvoerder Joost van Doesburg op NH Radio. "We krijgen berichten dat het alweer gestopt is, dat zou positief zijn." Schiphol spreekt tegen dat er een werkonderbreking is geweest.

Beveiliging Schiphol - Amsterdam Airport Schiphol

Hoeveel beveiligers het werk hadden neergelegd, is niet bekend. FNV-medewerkers op Schiphol vertellen aan NH-verslaggevers op Schiphol dat het om 'beveiligers van de vertrekfilters - de sluizen tussen de gecheckte en niet-gecheckte reizigers - 1, 2 en 3 gaat." Volgens NH-verslaggever Bart van Zutphen heeft de werkonderbreking niet tot grote problemen geleid. "Het is wel druk, maar het loopt goed door en er zijn nog geen vluchten vertraagd." Tekst gaat hieronder verder.

Er zijn wilde stakingen gaande op @schiphol. Bij de beveiliging! Er moet snel verandering komen! https://t.co/sOCuuHY90W — Joost van DOESBURG (@JoostvDoesburg) May 4, 2022

Volgens Schiphol is er dus helemaal geen werkonderbreking gaande is of is geweest, meldt de luchthaven in een tweet. "Ik heb contact met collega's in de operatie", zegt woordvoerder Dennis Muller tegen NH Nieuws, "en die zeggen dat er geen staking gaande was."

In tegenstelling tot de berichten, is er op dit moment geen werkonderbreking gaande bij de beveiliging op Schiphol. Het proces bij de securitycontrole gaat door. — Schiphol (@Schiphol) May 4, 2022

FNV hoorde gisteren dat beveiligers op Schiphol uit naam van de vakbond een wilde staking voorbereidden. "Maar een wilde staking is per definitie niet vanuit de vakbond", vertelt FNV-bestuurder Hoogenboom aan NH Nieuws. Woordvoerder Joost van Doesburg zegt dat de bond 'sympathie' heeft voor het stakende personeel, maar dat de timing wat ongelukkig is. "Want om 16.00 uur gaan we met Schiphol om tafel over het eisenpakket dat we vanochtend bij de directie hebben neergelegd." Betere arbeidsvoorwaarden, hogere lonen De vakbond eist namens alle werknemers op Schiphol (beveiliging, afhandeling, etc) nog voor de zomer betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen. Daarmee willen ze voorkomen dat er in de zomervakantie opnieuw zo'n chaos ontstaat als deze meivakantie. Als Schiphol niet ingaat op de eisen, zal er opnieuw worden gestaakt, dreigt de vakbond.

"Als ze niet op onze eisen ingaan, krijgen ze een ultimatum aan hun broek", doet bestuurder Hoogenboom er in gesprek met NH Nieuws nog een schepje bovenop. "Dan gaat iedereen tegelijk staken", stelt hij de luchthaven een Schiphol-brede werkonderbreking in het vooruitzicht. "Maar dat kan nooit een hele dag duren, want dan raakt het hele internationale vliegverkeer ontregeld." Chaos in meivakantie Door personeelstekorten én een wilde staking onder bagagelossers ontstond in het eerste weekend van de meivakantie chaos. Tientallen vluchten raakten vertraagd of werden geschrapt, rijen stonden tot buiten de terminals, de afrit Schiphol op de A4 moest worden afgesloten en passagiers werd zelfs enige tijd gevraagd niet meer naar het vliegveld te komen. Ook afgelopen weekend was het zo druk dat tientallen vluchten werden geschrapt. Een deel van de reizigers bleek bereid last minute hun bestemming te wijzigen, om maar op vakantie te kunnen. Door het stof Gisteren ging Schiphol Dick Benschop door het stof. Hij bood zijn excuses aan voor de overlast en zei dat Schiphol het aantal vluchten per dag komende zomer zal beperken om soortgelijke chaos als deze meivakantie te voorkomen.