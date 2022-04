Van balkoningsdag tot cabriolet-ringsteken: dit was Koningsdag in Noord-Holland

Koningsdag loopt alweer op zijn einde. Na twee sobere jaren werd het eindelijk weer eens écht gevierd in de provincie. Onze verslaggevers waren in alle uithoeken te vinden, op zoek naar de allerleukste Oranje-momenten. We hebben een paar uitblinkers op een rijtje gezet.

Cabriolet Ringsteken in 't Gooi

"Het is natuurlijk kak ten top, maar een beetje mondaniteit mag ook wel op zo'n dag", aldus Leo Janssen over het cabriolet-ringsteken in Laren. Bij deze Gooise 'sport' is het de bedoeling dat dames en heren in dure dakloze auto's met een houten zwaard een ring van een touwtje steken.

Onder aanmoediging van een commentator werden de ringstekers aangemoedigd om hard over de Brink te scheuren. "Tempo alstublieft dames, dat mag wel een beetje harder", schalt er door de speakers. Het ringsteken leverde dan ook spectaculaire beelden op.

De koning van Zaandam

Voor veel mensen is Koningsdag speciaal, helemaal voor Frits Nieste. Hij leeft voor dagen als deze. 'Wim-Lex' is niet de enige koning die vandaag in het centrum van de aandacht staat. Elk jaar hijst ook Frits zich in zijn konings-outfit (inclusief gouden kroon) en begeeft zich onder zijn Zaanse 'onderdanen.'

Inmiddels is hij al flink bekend in de streek en wij gingen vandaag met hem op pad. Het duurt dan ook nog geen vijf seconden voordat er al talloze selfies en begroetingen moeten worden uitgedeeld. "Het hoort er gewoon bij", merkt de Koning zelf op. "Ik vind het leuk om mensen plezier te geven, te laten lachen. Dan geniet ik zelf ook!"

Klederdracht op Marken

Ook op Marken werd Koningsdag weer als vanouds gevierd. En dan bedoelen we ook echt als vanouds, want Koningsdag is hier een grote traditie. Wat Marken zo uniek maakt, is dat er speciaal voor Koningsdag aparte klederdracht wordt gedragen.

Bij de mannen is het een tikkeltje sober en beperkt het zich tot het dragen van een oranje boordje. Maar de dames daarentegen zijn prachtig, kleurig uitgedost en voorzien van allerlei oranje details, van het kapje tot de rok. "De kleding is nog van mijn moeder, die altijd in klederdracht liep. Zij is 93 geworden", vertelde een dame tegen NH Nieuws.

Bekijk hier onze compilatievideo van Koningsdag, tekst loopt door onder de video