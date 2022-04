Na negen jaar en duizenden hamburgers stoppen de Burger Babes: "We gaan zelf dansen"

Bijna iedereen in Haarlem kent ze wel: de Burger Babes. Afgelopen negen jaar stonden de befaamde Burger Babes hamburgers te bakken voor het goede doel. Nu is het mooi geweest en is dit jaar de laatste keer dat er burgers gebakken worden. "Het is superleuk, maar ook veel werk. We willen zelf wel eens een dansje wagen."

Dozen vol met augurken en broodjes, honderden plakken kaas en ongeveer achthonderd hamburgers. Ook dit jaar staan de Burger Babes tijdens Koningsdag weer hamburgers te bakken en ook nu gaat de opbrengst naar een goed doel. "Dit jaar hebben we gekozen voor Café De Vijfhoek. Ieder jaar mochten wij onze hamburgertent opbouwen voor het café en nu, na twee jaar corona, kunnen ze wel een steuntje in de rug gebruiken", zegt Burger Babe, Marleen Zwartkruis.

Niels Weijers, eigenaar van het café, vindt het een ontzettend mooi gebaar. "Echt superlief dat ze zo aan me denken, dat doet me goed."

Liefde

De Hamburgers worden volgens een speciaal recept gemaakt, maar het is toch vooral de liefde die de smaak bepaalt. "De ingrediënten zijn speciaal en de saus is de 'kers op de burger'. Maar het is de liefde die wij er als babes insteken, dat is alles bepalend", zegt Burger Babe Sandra.

Super leuke jaren

Sandra en Marleen waren er beiden vanaf de beginfase bij. Ze hebben het leuke idee van toen zien uitgroeien tot een serieuze hamburgertent die het nu is."Het waren echt heel leuke jaren, waarin we hard moesten werken", zegt Marlen. Het is toch mooi dat het hierna klaar zijn, we willen eigenlijk zelf wel eens dansen of op een bootje varen."

"Inderdaad", zegt Sandra. "En wie weet gaan we toch nog eens bakken over een paar jaar."