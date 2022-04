Op Marken draagt jong en oud speciale klederdracht op Koningsdag

Het vieren van Koningsdag is op Marken een grote traditie. En daarom is het weer zo fijn dat het na twee jaar corona weer als vanouds kan, zegt Hein Zondervan van de Christelijke Oranje Vereniging. Het achtkoppige bestuur in klederdracht toost al om half acht met een oranjebitterje op een prachtige dag. Wat Marken zo uniek maakt, is dat er speciaal voor Koningsdag aparte klederdracht wordt gedragen.

De tijd dat er op Marken dagelijks in klederdracht werd gelopen, is definitief voorbij. Zondervan: "Tot voor kort waren er nog enkele oude dames in klederdracht die in het verzorgingshuis in Monnickendam woonden. Maar van die generatie is iedereen helaas overleden." Gelukkig wil dat niet zeggen de typische klederdracht van Marken geschiedenis is geworden. Een hele familie, oma en opa, dochter en kleinkinderen zingt uit volle borst in vol ornaat de aubade op het kerkplein mee. "De kleding is nog van mijn moeder, die altijd in klederdracht liep. Zij is 93 geworden", zegt oma die haar kleinzoon een aai of zijn bolletje geeft. En ook de burgemeester Marian van Weele heeft zich voor de gelegenheid gekleed in de lokale klederdracht.

Oproep

Na de rondgang achter de fanfare, het feliciteren van de koninklijk gedecoreerden en de aubade is het tijd voor de vrijmarkt en later op de dag optredens van de verschillende bandjes. Voorzitter Zondervan van de Oranje Vereniging is meer dan tevreden en hoopt dat het feest nog jaren zo gevierd kan worden. Hij doet nog een oproep: "We zoeken trouwens nog wel nieuwe bestuursleden." Want ook op Marken dreigt er een tekort aan vrijwilligers die zo'n Oranjefeest willen organiseren.