Zo zag Koningsdag in 't Gooi eruit: van Cabriolet-ringsteken tot Strong Men

Koningsdag kon weer in volle glorie gevierd worden in 't Gooi, en dat gebeurde ook. Van Strong Menwedstrijden georganiseerd door de plattelandsjongeren van Eemnes tot het Cabriolet-ringsteken in Laren. Bekijk hieronder alle foto's.

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents Volgende

Laren In Laren was het hoogtepunt overduidelijk het Cabriolet-ringsteken op de Brink. In dure open auto's moesten dames en heren met een houten zwaard een ring van een touwtje steken. "Het is natuurlijk kak ten top, maar een beetje mondaniteit mag ook wel op zo'n dag", zegt Laarder Leo Janssen. Onder aanmoediging van een enthousiaste presentator werden de dames gestimuleerd hard over de Brink te scheuren. "Tempo alstublieft dames, dat mag wel een beetje harder", schalt er door de speakers. Het ringsteken leverde dan ook spectaculaire beelden op. De tekst gaat verder onder de video.

Het traditionele Carbiolet-ringsteken in Laren - NH Nieuws

Eemnes In Eemnes werd rond 11:00 de Strong Menwedstrijd georganiseerd door de Katholieke Plattelandsjongeren (KPJ). Aangemoedigd door een enthousiast publiek mocht de Eemnesser jeugd hun krachten botvieren op onderdelen als banden tillen, de Hercules Hold en het trekken van een trekker. Verder was er een drukbezochte vrijmarkt en kon de toren van de Grote Kerk van Eemnes beklommen worden. De tekst gaat verder onder de foto's.

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents Volgende

Blaricum In het naast Laren gelegen Blaricum is de Oranjevereniging ontzettend blij dat alles op de valreep nog door is gegaan. Het had namelijk flink wat voeten in de aarde. "Rond 00:00 's nachts moesten we bij burgemeester Joan de Zwart-Bloch nog de laatste handtekening ophalen. Anders hadden we iedereen af moeten bellen", vertelt organisator Daphne Rokebrand. "Maar om nu alles soepel te zien lopen geeft gewoon zo'n kick." Zo was er de zogenoemde Blaricummerie, werd er opgetreden door meerdere bands, waaronder Massada, en kon je meedoen aan de wedstrijd banden wisselen. De tekst gaat verder onder de foto's.

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents Volgende

Lees ook Play Gooi Play Mogelijk laatste Koningsdag in Huizen, ook Blaricum worstelt met vrijwilligerstekort

Huizen In en rond het oude dorp van Huizen was er flink wat te scoren op de vrijmarkt. Verder werd er op Plein 2000 Huizen Got Talent georganiseerd waarbij kinderen hun talenten showden. Op het plein in het oude dorp werd er gedanst en gezongen door verschillende artiesten. De tekst gaat verder onder de foto's.

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents

Koningsdag 't Gooi 2022 NH Nieuws / Mark Arents Volgende

Hilversum In de mediastad liep de vrijmarkt al heel vroeg vol. "Van mijn dochter moest ik al om 02.00 uur uit bed", zegt een van de deelnemers die helemaal uit Leusden kwam. Verslaggever Rinus Michels ging vroeg uit de veren om alvast een kijkje te nemen.

Verslaggever Rinus Michels op de vrijmarkt Hilversum - NH Nieuws