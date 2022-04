Koningsdag kleurt Oekraïens geel-blauw in Hilversum-Noord: "Willen onze cultuur laten zien"

Wat is qua cultuur dan typisch Oekraïens? Gulnara vertelt bijvoorbeeld dat Oekraïners echte familiemensen zijn. Zij houden ervan met elkaar te eten, lang aan tafel te zitten en dat mondt soms zelfs uit in zangpartijen. Dat verenigt en is gezellig ,legt zij uit.

“Vandaag willen we de Nederlandse bevolking bedanken dat ze ons zo goed hebben opgevangen”, zegt Gulnara namens de groep organiserende Oekraïense vrouwen. “Daarnaast willen we onze cultuur, eten en muziek laten zien en horen”, voegt ze eraan toe.

Achter de grote Nederlandse vlag met wimpel, die hoog in de vlaggenmast van het kerkgenootschap wappert, domineert de Oekraïense vlag. De kleinere varianten hangen als slingers onder de tentjes, over het pleintje en aan de kraampjes waar de Oekraïense vrouwen hun spullen hebben staan. Uit de speakers schalt muziek uit het land dat sinds 24 februari wordt aangevallen door Rusland.

Eén van die andere typische dingen, is het maken van een bloementooi. Onder begeleiding van een paar gastvrouwen kunnen de bezoekers er zelf één maken bij het middelste geel-blauwe kraampje. Als de tooi af is, gaat deze meteen op en komen de mobiele telefoons uit de zak om te kijken hoe het is geworden en staat om het vervolgens digitaal vast te leggen.

Gisteren heeft de groep zich voorbereid op de Koningsdag met geel-blauw tintje. In de keuken van het nabijgelegen buurthuis Lopes Dias hebben de vrouwen de Oekraïense lekkernijen gemaakt. Ondank de aanwezigheid van een chefkok in hun midden duurde het tot 22.00 uur voordat ze klaar waren, zo vertelt Bauke van der Molen Kuipers, voorganger van het Apostolisch Genootschap.

Wie het over Oekraïens eten heeft, denkt meteen aan borsjt. De kopjes groentensoep - met daarin rode biet - vinden gretig aftrek op het kerkplein. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de warme broodjes met gehakt. “Het is erg lekker, al weet ik niet precies wat erin het broodje zit”, zegt bezoeker Gert van de Steeg.

Het Apostolisch Genootschap is twee keer in de week het onderkomen voor een groep van zo’n twintig vluchtelingen die hier aan kunsttherapie doen. Op zondag en woensdag maken zij kunst, treffen ze elkaar en praten met elkaar. Dat gebeurt onder begeleiding van een expat die Russischtalig is en psycholoog is. Tijdens deze sessies kunnen de vrouwen de zinnen verzetten en of steun bij de begeleidster of bij elkaar zoeken als daar behoefte aan is.

Een deel van de tekeningen die de vrouwen gemaakt hebben, liggen uitgestald op het derde kraampje. Op het plein staan meerdere dontaiepalen. Tekeningen kopen is niet mogelijk, maar wel kunnen de bezoekers geld doneren. De opgehaalde euro's gaan weer naar de kunsttherapie.

Als familie

“Je leert hierdoor op een andere manier naar land te kijken”, zegt de Hilversumse voorganger over het initiatief van de vluchtelingengroep. In de afgelopen tijd hebben hij en de vele vrijwilligers van het kerkgenootschap de vrouwen beter leren kennen. In het begin waren ze wat gereserveerd, maar nu ze elkaar vaker zijn tegengekomen, is die afstandelijkheid verdwenen. “Wat hier nu gebeurt, voelt als familie”, aldus Van der Molen Kuipers.

Gulnara meldt tot slot dat de groep met hun initiatief aangeeft dat zij de Nederlanders beter willen leren kennen. Ze spreekt de wens uit om op vrienden te worden. Het is de bedoeling om dankbaarheid te tonen en een positieve indruk te maken en achter te laten als ze weer terug naar huis kunnen. De tientallen bezoekers van de vriendschapsmarkt hebben het initiatief op Koningsdag in ieder geval goed gewaardeerd.