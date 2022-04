Oekraïense vluchtelingen zorgen voor 'schone donderdag' in centrum Hilversum

Een groep van zo'n veertig Oekraïense vluchtelingen ging vandaag op pad om het centrum van Hilversum op te ruimen. Uit dankbaarheid voor alle hulp die ze ontvangen liepen ze urenlang met prikker en vuilniszak door de mediastad. "Dit is iets kleins dat we terug kunnen doen en daar zijn we blij mee", vertelt Tania Yachnyk.

En dat allemaal volgens Oekraïens gebruik. "Op de donderdag voor Pasen maken wij normaal ons eigen huis helemaal schoon", vertelt Tania die nu zo'n maand in Hilversum is. "Het is een erg belangrijke feestdag in Oekraïne en we weten dat het ook belangrijk is in Nederland. Dus we wilden iets goeds doen voor deze mooie feestdag."

"Ik denk dat we allemaal het gevoel hebben dat we iets terug moeten doen", vertelt Hanna Berezhna. "Veel families hebben niet veel geld, maar we hebben wel veel vrije tijd. Waarom zouden we die niet nuttig inzetten?"