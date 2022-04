Naarden traditioneel wakker getoeterd met Koningsdag: "Moet je kijken wat mooi"

Muziekvereniging Nardinc uit Naarden klom in de vroege morgen de Grote Kerk op om de stad op Koningsdag traditioneel wakker te toeteren. In alle windrichtingen werden Naarders vanochtend gewekt met een traditionele reveille voor de koning. "Het uitzicht is prachtig. Dit is de traditie, hier doen we het voor", vertelt Marko de Groot.

De klim van zo'n 73 meter omhoog met de trap namen alle muzikanten op de koop toe. "Ja, het is even een wandeling, maar dan heb je ook wat", aldus Marko. Zelf speelt hij dit jaar als slagwerker niet mee, maar het uitzicht wilde hij zeker niet missen. "Je wil toch omhoog om gewoon weer te kijken."

Volgens de traditie speelt het orkest in alle windrichtingen een reveille met daar achteraan een moderner stuk. "Zo kunnen we alle inwoners van Naarden bereiken. Ieder jaar horen we wel: ik hoorde jullie zelfs in de buitenwijken van Naarden."

Flink doorspelen

Na zo'n tien minuten gespeeld te hebben op hoogte, klimt het orkest snel naar beneden, want hun taken zitten er vandaag nog niet op. Voor het stadhuis moet nog het Wilhelmus klinken en daarna volgt Koningsdag vol met toeters en bellen. "We zijn weer aan het genieten", sluit Marko af.