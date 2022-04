Mogelijk laatste Koningsdag in Huizen, ook Blaricum worstelt met vrijwilligerstekort

Oranjeverenigingen in heel Noord-Holland blijken moeilijk aan nieuwe vrijwilligers te komen en 't Gooi is daarin geen uitzondering. De verenigingen in Huizen en Blaricum moeten de organisatie rond Koningsdag met respectievelijk twee en drie bestuursleden bolwerken. "Als er dit jaar geen nieuwe aanwas komt, vieren we volgend jaar geen Koningsdag in Huizen", aldus Hans Borremans.

Uiteindelijk tekenen ze met z'n drieën de hele brasserie uit over de Blaricumse stoep. "Ik vind dat niet erg om te doen", aldus Daphne. "Want ik doe het voor het dorp. We zijn met tradities in dit dorp opgegroeid."

Ook in Blaricum smachten ze naar nieuwe aanwas, vertelt bestuurslid Daphne Rokebrand van de Oranjevereniging. Twee dagen van tevoren zet zij letterlijk de lijnen uit van de jaarlijkse brasserie in het dorp. Enig idee hoeveel vrijwilligers haar daarbij helpen heeft ze niet. "Ik hoop dat er een paar komen, maar het is altijd afwachten."

Met hetzelfde enthousiasme organiseert Hans Borremans in Huizen de festiviteiten rondom de verjaardag van de koning. Dit jaar kan dat alleen doorgaan door het handig verdelen van de taken. "We hebben de dag opgedeeld in blokken en per blok hebben we mensen gevonden die dat trekken. Zo is de markt in het oude dorp uitbesteed."

Langere termijn

Het is een oplossing die voor de langere termijn zou kunnen werken, maar zo wil Borremans dat eigenlijk helemaal niet zien. "We hebben gewoon een breder bestuur nodig. Mijn penningmeester zegt tegen mij: 'ik kan jouw taken niet overnemen als jij uitvalt'. En andersom is dat ook zo." Borremans heeft dan ook de conclusie getrokken dat Koningsdag 2023 in Huizen niet door de stichting zal worden georganiseerd, mochten er geen nieuwe bestuursleden toetreden.

Zover wil Daphne Rokebrand het in Blaricum nooit laten komen. "We zullen altijd doorgaan", zegt ze standvastig. "We hebben alleen wel echt verjonging nodig, alle vrijwilligers worden een dagje ouder."