Op pad met de Koning van Zaandam: "Ben al weken van tevoren bezig"

Voor veel mensen is Koningsdag speciaal, maar Frits Nieste leeft voor dagen als deze. Hij is behoorlijk bekend in de streek, maar niet veel mensen kennen hem onder zijn echte naam. De titel 'Koning van Zaandam' past hem beter: elke Koningsdag trekt hij zijn mantel aan en gaat de kroon op. "Ik vind het leuk om mensen plezier te geven, te laten lachen. Dan geniet ik zelf ook!"