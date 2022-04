Balkoningsdag in Hoofddorp: Voor de laatste keer onder het balkon van Robbie feesten

"Je kan in principe wel zeggen dat het een uit de hand gelopen grap is", vertelt Robbie op Koningsdag aan NH Nieuws. "Het begon klein en inmiddels kun je bijna zeggen dat het een soort evenement of festival is", vervolgt hij.

En geef hem eens ongelijk: tientallen mensen staan met een drankje op de muziek, afkomstig van het balkon van Robbie te dansen. Het is de derde editie van Balkoningsdag, maar tegelijkertijd mogelijk de laatste. Robbie woont volgend jaar niet meer aan het Polderplein, maar sluit een vierde editie niet uit. "Wie weet kunnen we wat organiseren met een podium of kunnen iets regelen met de nieuwe bewoner van ons appartement", besluit hij.

Het feest op het Polderplein gaat in ieder geval tot vanavond 19.00 uur door. Verschillende dj's en zangers treden tot dat tijdstip op.