Dit is waarom jouw zonnepaneel uitvalt

Het stroomnetwerk in Noord-Holland heeft het zwaar, door het groeiende elektriciteitsverbruik. Energieslurpende bedrijven en woonwijken worden even niet gebouwd, om het stroomnetwerk te ontlasten. Hoe zit dat als je zélf energie wilt opwekken? Op het net is meestal genoeg ruimte, maar op een zonnige dag vallen zonnepanelen uit.

Het aantal klachten hierover groeit afgelopen vier jaar, en verdubbelde in 2021. Het is onduidelijk hoevaak dit probleem voorkomt, omdat mensen het zelf moeten opmerken en melden bij de netbeheerder.

Het uitschakelen heeft te maken met de netspanning. Veel stroom op het netwerk en weinig verbruikers betekent dat de netspanning oploopt. Bij een te hoge spanning schakelen de omvormers in de zonnepanelen vanwege de veiligheid vanzelf uit. Het uitschakelen gebeurt incidenteel en duurt, afhankelijk van de omstandigheden, een paar minuten of enkele uren.

Niet alleen het gebruiken van elektriciteit, maar ook het zelf opwekken van elektriciteit heeft een sterk elektriciteitsnetwerk nodig – mocht je extra elektriciteit terug willen leveren. Netbeheerder Liander meldt dat in grote delen van West-Friesland en Amsterdam het stroomnet vol zit . Voor de huishoudens met zonnepanelen is er weinig aan de hand: voor het beetje energie dat zij opwekken is genoeg ruimte.

Rob Boerlage van Stichting Noord-Holland Zon stelt dat dit inderdaad een probleem kan zijn op sommige dagen, hoewel hij hier van zijn klanten niet veel zorgen over hoort. “Zonnepanelen van particulieren leveren over het algemeen vooral energie voor het eigen huishouden op. Overdag kun je het direct zelf gebruiken en van dat kleine beetje extra dat je opwekt, heeft het netwerk nauwelijks last.”

Liegen over Australië

Op zonnige dagen hoort hij soms dat het misgaat. Boerlage stelt dat via trucjes, zoals het ‘liegen’ naar de omvormer dat je in Australië zit, je kunt zorgen dat de omvormer minder snel uitschakelt. Netbeheerder Liander geeft als tip om zelf veel energie te verbruiken als je veel opwekt, door de was te doen of de elektrische auto op te laden.

Volgens Boerlage is de miljardenuitbreiding van Lianders stroomnetwerk hard nodig. “Er is geen handige manier om zonne-energie zelf op te slaan: batterijen zijn vaak te duur en de elektriciteit moet je alsnog binnen een paar dagen gebruiken. Je kunt het niet bewaren voor de winter, zoals soms wordt gedacht. Als we willen verduurzamen moet het netwerk verbeterd worden.”