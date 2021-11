Groot project met 410 zonnepanelen in problemen: Liander heeft geen plek op het net

Een groot project met zonnestroom in Haarlem is in de problemen geraakt: elektriciteitsnetbeheerder Liander heeft laten weten dat de 410 panelen wegens 'congestie op het net' voorlopig niet kunnen worden aangesloten.

In de provincie is er een groot probleem met de capacitiet van het elektriciteitsnetwerk. Nieuwe grootverbruikers kunnen er in Noord-Holland niet bij de komende vier jaar.

Vastlopend project

Een groot project met twee zonnedaken op de Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College is ook kind van de rekening, meldt de Haarlemse GroenLinks-wethouder Robert Berkhout. Het gaat om een prestigieus zonnestroom-project waar de gemeente bij betrokken is en dat is bedoeld voor omwonenden. Zij konden zonnestroomdelen inkopen en winst maken op groene stroom, zo maakt de gemeente reclame voor het project.

Coöperatie Spaarnezaam meldt zich nu bij de gemeenteraad en vraagt om hulp. "Wij dreigen vast te lopen", aldus Benno Boeters namens de club. "Net nu wij de zaken rond hebben en zo’n tachtig deelnemers zich hebben aangemeld om mee te investeren, blijkt dat netbeheerder Liander de installaties niet, of slechts deels, of pas ‘over een jaar of later’ kan aansluiten op het laagspanningsnet."

Klimaatverandering

De gemeente probeert nu mee te werken aan een tijdelijke oplossing. Boeters bepleit dat de gemeenteraad en de wethouder zich hard moeten maken voor de groene zaak. "Juist in deze

week – Glasgow – waarin de urgentie van actie tegen klimaatverandering op de voorgrond staat, is een dreigende impasse in de Haarlemse energietransitie

extra pijnlijk."

Boeters hoopt onder meer op politieke druk op Den Haag om bijvoorbeeld ook middenspanningsaansluitingen te mogen gebruiken, en op druk op Liander zodat dat bedrijf de benodigde laagspanningsaansluitingen eerder aanlegt.