Wat gaan we merken van de miljardeninvestering die nodig is om problemen elektriciteitsnet tegen te gaan?

De komende jaren zullen wij het regelmatig tegenkomen, opengebroken straten. Om te zorgen dat er meer elektriciteit door de elektriciteitskabels kan, investeert netbeheerder Liander ruim een miljard euro om het netwerk te vergroten. Liander wil hiermee lange wachttijden voor aansluiting op het elektriciteitsnet of voor de laadpaal in je voortuin voorkomen.

Maar niet alleen bedrijven en instellingen hebben er last van, ook de consument ondervindt de nodige hinder. Zij belanden weliswaar niet op een wachtlijst - iedereen wordt namelijk automatisch op het net toegelaten - maar moeten in bepaalde gevallen wel langer wachten op hun stroom. Stel je koopt een elektrische auto en wilt een laadpaal in je voortuin, dan is daar wel wat geduld voor nodig. Dat geldt ook voor de installatie van een warmtepomp.

Volgens woordvoerder Peter Hofland zullen tot 2050 één op de drie straten worden opengebroken om nieuwe elektriciteitskabels aan te leggen en extra transformatorhuisjes en elektriciteitsstations te plaatsen. Zo wordt in Purmerend de komende jaren gewerkt aan een nieuw elektriciteitsstation en worden de stations in Hoogwoud, Medemblik, Den Helder en Anna Paulowna uitgebreid.

Voor eigenaren van zonnepanelen kan het zijn dat op zonnige dagen, met veel zonne-energie, de zonnepanelen uitvallen. Dat voelen eigenaren in hun portemonnee, want juist door extra energie terug te leveren kunnen zij verdienen. Zo heeft Laura tientallen zonnepanelen die bij mooi weer uitvallen. "Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we misschien wel gekozen voor weer een gasaansluiting, want dan hadden we niet zoveel stroom verbruikt”, zei Laura Vonk eerder tegen NH Nieuws.

Uitschakelen zonnepanelen

Op zonnige dagen wordt veel meer energie opgewekt dan verbruikt, waardoor veel energie terug gestuurd kan worden naar het netwerk. Bij te veel extra stroom wordt de maximum spanning op het elektriciteitsnet bereikt. Het beveiligingsmechanisme op de zonnepanelen schakelt de panelen dan automatisch uit. Dit om doorbranden te voorkomen.

Met de miljardeninverstering hoopt Liander een einde te maken aan de ontstane knelpunten. Toch zijn hiermee alle problemen niet in één keer opgelost. Er is namelijk een groot tekort aan technisch personeel. Daar is volgens Hofland bij het maken van de huidige plannen wel rekening mee gehouden. “Maar je weet natuurlijk niet hoe het zich ontwikkelt.” Naar schatting zal het oplossen van de huidige problemen en de aanpak van nieuwe knelpunten tot zeker 2030 duren.