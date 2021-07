Laura heeft tientallen zonnepanelen die bij zonnig weer uitvallen

Ook uit de rest van de provincie komen klachten. Het gaat in totaal om zeker 100 probleemlocaties. De afgelopen maanden kwamen bij Liander circa 10 klachten uit Castricum binnen. "De ervaring leert dat achter één klacht vaak meerdere adressen met terugleverproblemen schuilgaan", laat Hofland weten.

Castricum is qua klachten koploper. Hoe dat kan is volgens Hofland moeilijk te zeggen. "Vaak heeft het te maken met de samenstelling van de wijk. Veel mensen in de wijk hebben de financiële mogelijkheden in zonnepanelen te investeren, houden zich meer bezig met het milieu of stimuleren elkaar om tot het kopen van zonnepanelen over te gaan."

Aanschaf zonnepanelen

De familie Vonk bouwde in 2017 een huis aan de rand van Castricum. Helemaal duurzaam met een warmtepomp en in totaal 27 zonnepanelen. Daarmee is de Castricumse familie lang niet de enige. In totaal waren er in 2020 in Noord-Holland 160.000 woningen met zonnepanelen, blijkt uit cijfers van Liander en dat aantal neemt alleen maar toe.