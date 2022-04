Santpoortse tradities: 'interland' geeft harddraverij nieuw elan, maar rijtuigendag sneuvelt

"Het is de eerste harddraverij-interland en daarmee ook het eerste wereldkampioenschap", lacht Bas Kuntz, voorzitter van Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken (HVSO) tegen lokale partner RTV Seaport.

Het is niet gek de HVSO juist deze traditie in stand wil houden: met een eeuwenlange historie van meer dan 260 edities van 'de kortebaan' in het dorp, staat de harddraverij op de lijst van immaterieel erfgoed.

Hoge prijs

Deze eerste interland tussen de Lage Landen kan wel eens een hoge prijs hebben, zegt Kuntz gekscherend: "De Aart Aarts Trofee voor de winnaar van de race kan voor het eerst naar België gaan."

Deels is de nieuwe internationale opzet uit nood geboren: "Voor de coronatijd waren er nog 129 ruiters in Nederland, dat zijn er nu nog maar 49. En er zijn meer kortebaanraces. Dus wij gaan in Santpoort terug van 24 naar 16 deelnemers."