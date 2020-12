'Santpoort' met eeuwenoude kortebaan op de erfgoedlijst: "Dit maakt trots"

SANTPOORT-NOORD - Vijf Noord-Hollandse kortebaandraverijen gaan de boeken in als immaterieel erfgoed. Zo ook de eeuwenoude kortebaandraverij van Santpoort. Het nieuws wordt door Bas Kuntz, voorzitter van de kortebaan in het dorp, ontvangen met een zweem van trots en voldoening. "Dit gaat de geschiedenisboeken in, en maakt ons meer dan trots."

Noord-Hollands Archief - Santpoort 1931

De bijzondere erkenning geldt ook voor de kortebaandraverijen van IJmuiden, Hoofddorp, Assendelft en Heemskerk. In Santpoort staat deze afvalrace, na meer dan 260 edities, te boek als folklore, zo zegt Bas Kuntz tegenover NH Nieuws. Niettemin was het nog veel werk om de toekenning binnen te slepen. "Op de eerste plaats hebben we met ons team hard moeten werken om duidelijk te maken dat je een vereniging bent met historie. Maar ook dat je toekomst hebt. Dat is nu gelukt. We maken met de vereniging onderdeel uit van de Nederlandse geschiedenis, dat geeft veel voldoening." Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed moet de mensen helpen het erfgoed levendig en toekomstbestendig te houden. Tekst gaat verder onder de video

Santpoort op erfgoedlijst - NH Nieuws

Guus Hartendorf, dorpshistoricus, maakt voor de gelegenheid graag een duik in de geschiedenis. "Het geheim van de harddraverij? Dat is saamhorigheid; mensen die elkaar ontmoeten. Een feest der herkenning", zo knikt Hartendorf. Maar er is meer: "De mensen komen hier al meer dan 250 jaar, dat is bijzonder. Het is een dorpsgebeuren waar iedereen naar uitziet en sommige mensen zelfs vanuit Australië, Nieuw-Zeeland en Canada voor deze (feest)week terugkeren naar Santpoort. Dat de harddraverij op deze lijst komt, is een opsteker voor iedereen in het dorp en maakt ook trots."

Ook is er goed nieuws te melden over de nieuwe kansspelbelastingregel, die een einde zou kunnen maken aan de kortebaandraverij in Nederland. De totalisator zou namelijk net als de bezoekers op een evenement 29 procent kansspelbelasting gaan afdragen, maar daar is volgens Kuntz een overgangsregeling voor getroffen. "Dat was het tweede goede nieuwsbericht. De komende vier jaar zijn die problemen van tafel. Wel zullen we na die tijd iets moeten bedenken, waardoor er meer omzet kan worden gemaakt. Anders is er evengoed nog een probleem." Vandaag is er in ieder geval voldoende reden om te proosten. "Maar dat doen we dan wel thuis, virtueel."