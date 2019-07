Comeback van Elma Alki op kortebaan IJmuiden: "Zelfs nagels zijn gelakt"

IJMUIDEN - Merrie Elma Alki maakt donderdag haar comeback op de kortebaan in IJmuiden. Het paard dat eigendom is van de Vrienden van IJmuiden werkte vandaag in Zwaanshoek met haar pikeur Rob de Vlieger de laatste training af. "En wat is er nu mooier dan het weer in IJmuiden te proberen; de thuishaven van de groep vrienden."

Drie van de 23 vrienden zagen Elma vandaag op haar vertrouwde parcours rijden. Het paard kochten ze ongeveer vijf jaar geleden om hun 'kortebaanbeleving' naar een hoger plan te tillen. Maar na direct succes in 2015 op de kortebaan in 't Zand, kwam de klad er voor Elma in. Ze had er geen zin, weet pikeur De Vlieger. "De training is nooit een probleem, maar keer op keer ging de start bij de wedstrijden verkeerd. Haar grootste tegenstander is dan ook Elma zelf. Qua snelheid hoeft ze voor weinig paarden aan de kant, maar dan vergaloppeert ze zich weer", aldus De Vlieger.

Voor de vriendengroep, die is ontstaan in de kantine van v.v. IJmuiden, blijft het een raadsel waarom ze op de langebaan wel succes heeft, en niet op de kortebaan. Toch is ze daar wel voor gekocht, vertelt bestuurslid Gert-Jan Jaspers. "Dat is voor ons juist puur genieten. Dan gaan we eerder naar de baan en kijken we hoe ze het doet. Natuurlijk met een biertje erbij."

Donderdag

Ad van Wolveren hoopt op een mooi resultaat, maar ziet dat er in de voorbereiding alles aan is gedaan. "Het is afwachten natuurlijk. Maar de haren zijn gekamd en zelfs de nagels gelakt. Dus wat kan er nog misgaan zou je zeggen?"

Donderdag staan er 22 paarden aan de start. Klik hier voor meer informatie en de loting.