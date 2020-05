Online alternatief voor kortebaandraverij in Wognum: De Wognum Challenge

WOGNUM - In Wognum wordt al jarenlang uitgekeken naar de kortebaandraverij. Dit jaar kan deze door de coronacrisis niet door gaan, maar de organisatoren komen met een online alternatief: 'De Wognum Challenge'.

Er kunnen online weddenschappen geplaatst worden om toch enigszins het gevoel te krijgen zoals dat normaal gesproken gebeurt op de Kerkstraat in Wognum. Daarnaast is er voor iedereen die zich registreert een welkomstbonus.

Die werd gevonden met de Wognum Challenge, waarbij online beelden worden vertoond van een kortebaanwedstrijd in Vincennes, Parijs. Deze wordt daar verreden zonder publiek, vanaf 16.20 uur. Met hetzelfde enthousiasme als bij reguliere kortebaanwedstrijden worden voorbeschouwingen en analyses gegeven, waarna de races plaatsvinden.

Vanwege het coronavirus is de kortebaandraverij van aankomende vrijdag in Wognum afgelast. Om bezoekers toch een middag vol plezier te bieden werd door wedorganisatie Runnerz en website kortebaandraverijen.nl gezocht naar een alternatief.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier