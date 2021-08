IJmond NL V Het blijft stil in de Santpoort: harddraverij in... Emmeloord

Het was een vreemde gewaarwording voor echte Santpoorters. 'Hun' harddraverij, het jaarlijkse hoogtepunt, werd wél gehouden, maar niet in hun dorp. Vanwege corona was de wedstrijd op de drafbaan van Emmeloord.

Dankzij een live verslag van RTV Seaport konden Santpoorters toch meegenieten van de race en geld inzetten op de uitslag. "Het is tenminste iets", zegt een bewoner van de Hoofdstraat, in het pré-coronatijdperk het epicentrum van de kortebaandraverij. Je kan er dan over de hoofden lopen. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws/Fred Segaar

Een man is in zijn voortuin gaan zitten, zoals hij dat gewend is op deze dag. Maar in plaats van paarden en vele bekende dorpsgenoten, komen een paar fietsers en auto's voorbij. "Doodzonde", zegt hij. "Ik mis het echt. En dat al voor het tweede achtereenvolgende jaar. Ik reken er op dat volgend jaar alles weer bij het oude is. "

Bas Kuntz, voorzitter van de harddraverijvereniging, hoopt dat met hem mee. De kortebaandraverij Santpoort is sinds eind vorig jaar immateriaal erfgoed. De race werd voor het eerst in 1752 gehouden. "Erfgoed moet voortleven", zegt Kuntz, "dus is het belangrijk dat de draverij doorgaat. De paarden staan al anderhalf jaar op stal. Als ze niet draven, heb je straks geen paarden meer op wedstrijden te lopen. Daarom wilden we het per se laten doorgaan. Dit keer nog in Emmeloord, maar ik ga ervan uit dat we volgend jaar weer hier in Santpoort een kortebaandraverij hebben."