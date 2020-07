Santpoort een beetje in verwarring: zomer zonder Dorpsfeest voelt vreemd

SANTPOORT-NOORD - Het zijn verwarrende tijden, overal en voor iedereen. Maar in Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid misschien net even wat meer dan elders in de provincie. Het Dorpsfeest dat over een week of drie zou worden gehouden, vormt normaal het hoogtepunt van de vakantieperiode. Door de coronamaatregelen moeten ze het dit keer zonder stellen.

Bas Kuntz - Fred Segaar/NH Nieuws

"In Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid plannen mensen hun vakantie traditiegetrouw om het dorpsfeest heen", zegt Bas Kuntz, roerganer en drijvende kracht achter de evenementen. "Dat we dit jaar zonder moeten doen, komt echt aan." Tekst gaat verder onder de video

Dorpsfeest Santpoort - NH Nieuws

"Voor de Feestweek blijven de mensen thuis, of kómen ze thuis: veel mensen die er al jaren niet meer wonen, weten dan de weg naar hun oude dorp te vinden. Zelfs Santpoorters die zijn geëmigreerd naar Australië of Canada komen dan terug", weet dorpshistoricus Guus Hartendorf.

NH Nieuws

Hartendorf en Kuntz zijn beiden bekende gezichten in het dorp en begaan met het evenement dat vroeger de Feestweek heette. Hartendorf is vanuit zijn professie geïnteresseerd in het verleden; Kuntz is nauw betrokken bij het evenement zoals dat tegenwoordig wordt georganiseerd. Het is uitgegroeid tot een event met kermis, harddraverij, de wielerronde en tal van andere evenementen. Dat die allemaal niet doorgaan, betekent geen inkomsten voor de organisatie.

Quote "We zijn nu al hard aan het nadenken over volgend jaar, dan gaan we er weer voor" Bas Kuntz, harddraverijvereniging Santpoort

Kuntz: "Gelukkig kunnen we een stootje hebben. We zijn nu al hard aan het nadenken over volgend jaar. Deze zomer is het niet anders. Wat ikzelf ga doen? Met een biertje in de tuin zitten..."

Om de kermis traditie ook voor toekomstige generaties te behouden, wil erfgoeddeskundige Karel Loeff dat de kermiscultuur wordt toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed. Lees hier verder.