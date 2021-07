Dorpsfeest gaat 'afgeslankt' door: "Blij dat we toch het feestgevoel kunnen geven"

Santpoortenaren kunnen de rijtuigendag, traditioneel op de openingsdag, bekijken vanuit eigen tuin. De kortebaan, de paardenrace op 'kroondag' donderdag, is te volgen via regionale omroep Seaport.

Voorzitter van de Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken (HVSO), of in de volksmond voorzitter dorpsfeest Bas Kuntz is "blij dat het überhaupt kan doorgaan en dat we het dorp wel het gevoel van het dorpsfeest mee kunnen geven."

Vorig jaar ging het feest niet door. Ondanks de oplopende besmettingscijfers besloot de gemeente twee weken geleden voor deze editie van het dorpsfeest wel een vergunning te verlenen. Verplaatsing naar bijvoorbeeld september was volgens Kuntz 'niet toegestaan'.

Harddraverij in Emmeloord

Er is dit jaar maar een heel select aantal evenementen, zegt Kuntz. "Alles is op deelnemers gericht. De 'kortebaan' lopen we dit jaar op Emmeloord." Zo wordt het harddraverij-liefhebbers moeilijk gemaakt stiekem een kijkje te nemen.

Voor allerlei buitenactiviteiten die wel doorgaan, zoals: voetgolf, petanque, ringsteken en buikschuiven, moeten mensen zich vooraf inschrijven.

"Volgend jaar er weer vol tegenaan"

Normaal gesproken doet ook de Santpoortse horeca goede zaken tijdens de feestweek, 'maar die organiseert dit jaar geen extra dingen', laat Kuntz weten. "Feesttenten, podia en ook de kermis met attracties zullen er dit jaar niet zijn. De terrassen zijn wel gewoon open."

Het is beter dan niets, vindt de voorzitter. "Het is wat het is", zegt hij. "En volgend jaar gaan we er weer vol tegenaan."