Kernreactor Petten is na ruim een maand van problemen weer in gebruik genomen

De kernreactor in Petten die in januari werd stilgelegd vanwege een lekkage is vandaag weer opgestart. Dat laat NRG, het bedrijf dat de kernreactor gebruikt en beheert, weten. "Binnen twee weken worden de eerste medische isotopen voor de nucleaire geneeskunde afgeleverd aan ziekenhuizen", zegt Vinod Ramnandanlal, directeur commercie van NRG/PALLAS.

Dit mankement is inmiddels verholpen. "Wij zijn blij dat NRG weer kan voorzien in de wereldwijde vraag naar medische isotopen", aldus Ramnandanlal. De medische isotopen die in de reactor worden geproduceerd, worden wereldwijd gebruikt bij de handeling van levensbedreigende ziekten, zoals kanker. "Dit is ontzettend goed nieuws, medische isotopen zijn van enorm belang voor vele patiënten", zegt Andor Glaudemans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde.

De lekkage werd eind januari ontdekt door medewerkers van NRG. "Tijdens de controle zagen we dat er in het plafond van de kelder een lekkage was", zo zei woordvoerder Cora Blankendaal van NRG toen. Het bleek om een koelsysteem te gaan, waar water uit lekte.

Reactor in duinen bij Petten draait 60 jaar: "We zijn van levensbelang"

De reparatie had nog wel wat voeten in de aarde. Toen de lekkage werd ontdekt, begon NRG met inspecties en de voorbereiding voor een nieuwe watervoorziening. Hiervoor moest zowel de installatie worden aangepast, als een aanvraag voor een vergunningswijziging worden ingediend. Deze wijziging is op 9 maart verleend door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en is vanwege het patiëntenbelang versneld in werking getreden.

PALLAS

De reactor is in 1961 in bedrijf genomen. Al een aantal jaar wordt gesproken over de bouw van een nieuwe reactor, PALLAS, die in 2030 zou moeten gaan draaien. "Wat betreft de veiligheid van de oude reactor steek ik mijn beide handen in het vuur", zo zei Bertholt Leeftink, toenmalig CEO van NRG/PALLAS, in december tegen NH Nieuws. "Of er af en toe extra onderhoud gepleegd moet worden, dat kan ik niet uitsluiten."

Voor de nieuwe reactor moet onder meer een Kernenergiewetvergunning worden aangevraagd. Ook moet er vanuit het Rijk nog een besluit genomen worden over de financiering van de nieuwe reactor. Beide worden dit jaar verwacht.