Kernreactor Petten voorlopig nog niet in bedrijf, tekort aan isotopen snel merkbaar

Het zal nog een tijdje duren voor de anderhalve week geleden stilgelegde kernreactor in de duinen bij Petten weer in bedrijf is. De reactor werd stilgelegd, nadat bij een controle voor het opstarten een lekkage was ontdekt in een van de koelsystemen. Dit zorgt voor grote problemen voor de productie van medische isotopen.

NRG, het bedrijf dat de kernreactor gebruikt en beheert, zegt na onderzoek inmiddels wel een 'indicatie te hebben van waar de oorzaak van de lekkage mogelijk zit'. Maar het vergt nog wat meer onderzoek en voorbereiding voor ook daadwerkelijk een oplossing in zicht is. "Want welke risico's gaan daar mee gepaard? En bovendien moeten veiligheidscommissies akkoord gaan met een mogelijke oplossing", zegt woordvoerder Cora Blankendaal. "Dus we hebben wel wat stapjes gezet, maar we zijn de mogelijke oplossingen nog aan het onderzoeken."

Nijpend

De oplossing is er dus nog niet. En dat zorgt voor grote problemen voor de productie van medische isotopen, die in deze kernreactor worden geproduceerd en worden gebruikt bij de diagnose en behandeling van levensbedreigende ziekten als kanker. Het tekort ervan is nu al zichtbaar, maar zal naar verwachting volgende week echt nijpend worden.

"Wij zouden deze maand voor de helft van de wereldvraag aan medische isotopen voorzien", zegt Blankendaal, "maar onze cyclus die tot 20 februari zou duren gaan we nu niet uitvoeren. En ook de reactor in België ligt op dit moment stil." De kernreactor in Petten werkt normaal gesproken in cyclussen van ongeveer een maand, waarna hij een paar dagen niet werkt.

Zorgen

Hoofd nucleaire geneeskunde Marcel Stokkel van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam uitte vorige week al zijn zorgen in het Noordhollands Dagblad. " We hebben nu al gehoord dat de levering van capsules met jodium-131 is vertraagd. Dat wordt gebruikt bij de behandeling van schildklieraandoeningen."

Maar naast een tekort aan jodium-131 laat NRG weten dat er ook zorgen zijn om de levering van Molybdeen-99 (voor diagnose van kanker) en Lutetium-177 (voor kankerbehandeling). Met de isotopen worden dagelijks 30.000 kankerpatiënten geholpen, zo zei NRG in juni 2020.

Bij de informele EU-gezondheidsraad van 10 februari in het Zwitserse Grenoble komt onder andere ook het waarborgen van de productie en levering van medische isotopen aan bod.