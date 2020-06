Coronacrisis maakt kankerpatiënten wereldwijd nóg afhankelijker van kernreactor Petten

PETTEN - De kernreactor in Petten heeft vorige maand een recordaantal medische isotopen geproduceerd. Dat laat NRG, het bedrijf dat voor de overheid en bedrijven nucleair onderzoek doet, weten. Dit is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis, aangezien reactoren in Rusland en Zuid-Afrika nu minder eenvoudig bereikt kunnen worden.

Met de isotopen worden dagelijks 30.000 kankerpatiënten geholpen. "Naast de grote vraag naar Molybdeen-99, dat veelal wordt gebruikt om diagnoses te stellen van levensbedreigende ziektes zoals kanker, merken we vooral dat de vraag naar de behandelisotoop Lutetium-177 heel hoog is", zo zegt ketenmanager Jojanneke van Dongen van NRG.

Door de crisis is het een stuk lastiger geworden om de nucleaire medicijnen op de plaats van bestemming in ziekenhuizen te krijgen. De medische isotopen vervallen bovendien tijdens de reis, dus als dit langer duurt dan voorheen moeten er meer worden gemaakt om aan dezelfde behoefte te kunnen voldoen.

