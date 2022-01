Lekkage bij kernreactor Petten deze week niet opgelost, onderzoek naar oorzaak loopt

De lekkage werd ontdekt toen medewerkers van NRG de kernreactor weer wilden opstarten, nadat het een paar dagen - zoals gepland - uitstond vanwege het aanvullen van de brandstof. "Tijdens de controle zagen we dat er in het plafond van de kelder een lekkage was", legt woordvoerder Cora Blankendaal van NRG, het bedrijf dat de kernreactor gebruikt en beheert, uit. Het bleek om het koelsysteem te gaan, waar water uit lekte. De reactor is daarom, na het zien van het mankement, niet opgestart.

"We hebben vervolgens de watervoorziening afgesloten", zegt Blankendaal. "De lekkage was hiermee over, maar het probleem was natuurlijk niet opgelost. Want waar zit het lek en welke maatregelen moeten we nemen om het op te lossen?"

Isotopen

Tijdens een eerste inspectie is nog geen oorzaak naar voren gekomen. Er wordt nu vervolgonderzoek gedaan. Wat de gevolgen zijn van de productie van de medische isotopen, die wereldwijd worden gebruikt bij de behandeling en diagnose van levensbedreigende ziekten als kanker, is nog niet bekend. De Nuclear Medicine Europe is geïnformeerd, zodat de productie van de isotopen via andere reactoren zo goed mogelijk kan doorgaan.

Ook de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op de hoogte gesteld van de lekkage. Er zijn geen veiligheidsrisico's voor mens en dier geweest.