Reactor in duinen bij Petten draait 60 jaar: "We zijn van levensbelang"

Op 13 maart 1957 wist de Alkmaarsche Courant het nieuws uit 'officieuze, doch niettemin betrouwbare bron' te melden dat er plannen waren voor de bouw van een reactor in de duinen bij Petten. Nog geen half jaar later werd het eerste duinzand afgegraven voor de bouw van een nucleaire onderzoeksreactor. De toenmalige burgemeester Breebaart zou later verklaren dat de mededeling van het Rijk binnenkwam als 'een donderslag bij heldere hemel'.

Voor de gemeente Zijpe was de komst van de reactor een stevige klus die veel tijd en energie zou kosten. Bij een terugblik in 1958 op de voorgaande jaren zei de toenmalige burgemeester Breebaart: "Wij allen beseften dat deze kernreactor een ommekeer zou betekenen in het gemeentelijk leven." De locatie bij Petten werd onder andere gekozen omdat het, dankzij de Velsertunnel die in 1957 geopend werd, goed bereikbaar zou zijn vanuit de universiteitssteden.

"Er is wel een analogie te vinden tussen de jaren '50-'60 van de vorige eeuw en de situatie waar we nu in zitten", vertelt Bertholt Leeftink, CEO van NRG/PALLAS. "Toen werd kernenergie mondiaal gezien als een belangrijke energiebron. Hier hadden we het gas van Slochteren en dus werd kernenergie niet zo belangrijk als in Duitsland en Frankrijk. Maar nu zie je ook in Nederland weer de discussie rond kernenergie opkomen. Wij doen er hier in Petten ook nog altijd onderzoek naar."

Zorgen

Alhoewel de bouw al kort na het verhaal in de krant in 1957 van start ging, werden er wel zorgen geuit over de plannen. De lokale VVV vroeg zich af of ze het toerisme niet zouden schaden. In 1958 maakten vissers zich zorgen over het lozen van het koelwater in zee. Ze vroegen zich af of de vis niet nucleair besmet zou worden. En vanuit de natuurbescherming werd gezegd dat een uniek stuk natuur werd verwoest. Het duingebied bij Petten was bijzonder omdat er geen drinkwater werd gewonnen en er nog 'de rijke flora en vegetatie van de natte duinvalleien, die eertijds overal in onze duinen voorkwamen, zijn aan te treffen'.

Tekst gaat verder onder de video.