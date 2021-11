Plannen voor luxe vakantieresort bij Petten na 5 jaar eindelijk op tafel: "Voelt goed!"

Tussen het dorp Petten en het strand moet een nieuw park komen met 150 vakantiehuizen, een hotel met 240 kamers en 13 appartementen. Gisteravond gaf ondernemer Mike Schouten, via een digitale bijeenkomst, uitleg over de plannen aan de inwoners van Petten en de rest van de wereld. Eerder waren al de direct omwonenden op de hoogte gebracht.

Het resort moet verrijzen op de plek waar nu nog camping Corfwater staat en rond het naastgelegen Hotel Corfwater, een gemeentelijk monument uit 1934. Alles moet een natuurlijke uitstraling krijgen. "We willen natuur en recreatie met elkaar verbinden", legt mede-ontwikkelaar Berhold Daems uit, "In 2025 moet het park de schakel zijn tussen het dorp en de kust, maar ook met de natuur rond Petten."

"Het voelt goed dat de plannen nu naar buiten zijn gebracht", zegt Schouten na afloop van de bijeenkomst. Die werd goed bekeken met een piek van zo'n 120 ingelogde, nieuwsgierige huishoudens. "We zijn in 2016 begonnen met de plannen. Het is absoluut een droom om zo'n project te bedenken, maar wel een droom die nu heel realistisch wordt."

Die huizen moeten, volgens de ontwikkelaars, zoveel mogelijk opgaan in het duinlandschap. De helft van de huizen zal zelfs onder het duin 'verdwijnen'. "We gaan bouwen op de schaal van Petten", legt Mike Schouten uit. "Dus geen grote hoogbouw, maar mooie panden die passen in het landschap". Er zullen, net als nu, in totaal 1.300 slaapplaatsen komen. Het grote verschil met de kampeerders van nu, is dat de gasten straks het hele jaar rond naar Petten kunnen komen.

Tijdens de online bijeenkomst kregen bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen. Die gingen onder andere over belemmeringen rond stikstof, verkeer en of de huizen schoorstenen gaan krijgen, vanwege rookoverlast. Volgens de ontwikkelaars zorgt het nieuwe resort voor minder stikstof dan de huidige situatie, dus is er juist winst te behalen. De routes van en naar het park en het hotel worden nog bekeken. "En de huizen krijgen wel schoorstenen, maar die zijn puur architectonisch", legt Daems uit, "er komen geen houtgestookte kachels in de huizen."

Het eerste bestemmingsplan, over de ontwikkeling van de camping ligt bij de gemeente ter inzage, het tweede deel over het hotel zal niet veel later volgen. Wethouder Beemsterboer van de gemeente Schagen zei tijdens de digitale bijeenkomst tegen de ondernemers: "Ik ben blij dat we hier staan na een lange voorbereiding. Wat mij betreft past dit plan precies bij de metamorfose van Petten die we in 2012 al zijn begonnen."

"Ik denk dat het eerste bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 kan worden behandeld", zegt Mike Schouten, "de tweede in het 2e kwartaal. Ik hoop dat we eind 2022 met de eerste werkzaamheden kunnen beginnen, maar we zijn flexibel. We willen in 2025 klaar zijn."

De komende maanden wordt ook bekeken hoe het project gefinancierd zal worden. Via de website petten2025.nl kunnen omwonenden op de hoogte blijven of vragen stellen over het project.