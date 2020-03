Vijf jaar Hondsbossche Duinen: toeristische trekpleister voor Petten en Camperduin

PETTEN - Komende maandag is het precies vijf jaar geleden dat toenmalig minister Schulz van Haegen bij Petten de kust veilig verklaarde. In een jaar tijd was er voor de Hondbossche- en Pettemer Zeewering een volledig nieuw landschap ontstaan. Die moest niet alleen beschermen tegen de zee, maar ook nog eens meer toeristen gaan trekken.

"We hadden daar nóg een strandpaviljoen willen hebben, even verderop strandhuisjes en, je kunt hier fantastisch surfen, ook nog een sportpaviljoen. Dat die er nog niet staan, is enorm teleurstellend. Dat plan ligt vast vanwege de stikstof. Dat was een ontzettende teleurstelling."

"Het is een indrukwekkend duinlandschap. Het strand en de zee imponeren altijd. Maar ik had hier graag meer een toeristisch programma gezien", vertelt wethouder Jelle Beemsterboer op het uitkijkpunt bij het nieuwe strand bij Petten. Veel van de plannen om het kustdorp een aantrekkelijke badplaats te maken zijn, tot nu toe, niet gelukt.

Bij Camperduin is het voorspoediger verlopen. De toerist moet het gebied nog een beetje ontdekken, maar alle plannen zijn tot uitvoering gekomen, vertelt Joost Botman van Strandhotel Camperduin. "Wij zijn ontzettend blij. Als je om je heen kijkt en je ziet het speelschip, we hebben de lagune, het strandpaviljoen en bovenop het duin staat Struin. Verderop staat ook nog het activiteiten-en vergaderpaviljoen, ja, we mogen wel zeggen dat het gelukt is."

Bij de lagune is een grote groep jongeren bezig met teambuildingsactiviteiten. "We krijgen heel veel mooie, enthousiaste reacties van gasten", zegt Botman. "Als ze hier voor het eerst komen en ze kijken over de lagune, dan is het net of ze iets ontdekt hebben. Dat is mooi om te zien."

Ook in Petten geven ze het niet op. Deze week deed de Raad van State een uitspraak rond de nieuwe reactor Pallas die even verderop moet worden gebouwd. Die uitspraak kan gevolgen hebben voor de andere plannen bij Petten, denkt wethouder Jelle Beemsterboer: "Ik blijf tegen mensen zeggen dat ze niet bij de pakken moeten neerzitten. Uiteindelijk gaat het hier wel komen, maar het vraagt zijn tijd."