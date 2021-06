Kerk Petten wordt winkel met surfsfeer en horeca: "Het begin van iets moois"

In de voormalige kerk midden in het dorp wordt hard gewerkt. Het gebouw wordt omgetoverd tot een kledingwinkel met onder andere surfmode en horeca. Over een week of twee hopen de eigenaren de deuren alvast te openen voor een voorlopige pop-up store. De nieuwe winkel moet een impuls geven aan kustdorp Petten.

Er wordt inmiddels alweer jaren gesproken aan het 'oppoetsen' van kustdorp Petten. De aanleg van het nieuwe strand en de duinen voor de oude Hondsbossche- en Pettemerzeewering waren het startsein voor de opwaardering van het dorp. Nu lijkt het er echt van te gaan komen, de komst van de winkel in de oude kerk is de eerste stap, denkt ondernemersduo Tanja de Roos en Mike Schouten.

"Ik ben echt wel een dromer. Het idee van horeca en winkel was iets wat al langer in mijn gedachten speelt", zegt De Roos. "Ik heb al 16 jaar een winkel in Egmond aan Zee en heb daar om mij heen allemaal horeca. Maar het zit daar al zo vol en de mogelijkheden zijn er beperkt. Hier in Petten staan we juist aan de voet van de ontwikkeling van iets nieuws en moois."

Ontwikkelingen

Haar partner Mike Schouten heeft net buiten het centrum camping Corfwater en het naastgelegen hotel in handen. Ook daar staan de komende tijd grote veranderingen op stapel. "Het gaat nu echt gebeuren. Er is achter de schermen heel hard gewerkt, ook door de gemeente en andere overheden. Binnen nu en twee maanden gaan we onze plannen presenteren aan alle Pettemers, om ze mee te nemen hoe geweldig Petten gaat worden."

Duidelijk is dat de camping wordt omgezet naar een park met hoogwaardige accommodaties. Het oude duinlandschap moet daarbij in ere worden hersteld. Schouten is inmiddels zes jaar bezig met plannen maken. "Het is een kwestie van geduld. Maar ik denk dat je met ontwikkelingen van deze omvang die tijd ook moet nemen. Er is maar weinig waar we inmiddels niet over hebben nagedacht. Nu is de tijd rijp om de plannen te gaan realiseren."

Jaarrond

Tanja de Roos verwacht de komende twee weken nog druk aan het klussen te zijn in de voormalige kerk. De twee hebben door de coronacrisis wat vertraging opgelopen met de vergunningen. Er zal daarom eerst een pop-up versie van de winkel met horeca komen. Volgend jaar wordt er dan verder gebouwd.

"Er staat nog een heleboel te gebeuren in Petten. Voorheen was het alleen maar het zomerseizoen dat piekte. We gaan nu proberen het hele jaar rond wat gelijker te trekken", zegt De Roos. "Dat is voor Petten ook leuker, sowieso voor de ondernemers. Dan heb je jaarrond wat te doen."