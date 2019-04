Nieuw pad verbindt centrum Petten met zee: "Belangrijk voor economie dorp"

PETTEN - Vanaf nu kunnen badgasten in Petten via een kort wandelpad dwars over de camping van het strand in het dorp komen. Het is onderdeel van de grote metamorfose van de kustplaats die zo'n 5 jaar geleden begon met de aanleg van een nieuw strand en nieuwe duinen. Het nu geopende pad moet de ondernemers in het dorp extra omzet brengen.

Het kleine weggetje over de camping is gedoopt tot Vuurboetpad, dat verwijst naar de oude vuurtoren die door de Pettemervissers werd gebruikt om weer terug naar huis te keren. De naam werd bedacht door Piet Glas van de Historische vereniging de Zijpe.

Tekst gaat verder onder video

Greet Andriesse van de Dorpsraad Petten is blij dat het pad er nu ligt. Het dorp begint al te merken dat de metamorfose effect heeft: "Het is al zeker drukker met badgasten, we hebben er ook heel veel nieuw land bij gekregen". Alleen komen die badgasten nog niet massaal in het dorp om geld uit te geven. "Nee dat komt door die rechtszaak. Dat is jammer want dat hadden we wel graag gezien"

Lees ook: Schagen gaat verder met de ontwikkeling van Petten: "We willen het dorp veiliger en mooier maken"

Met 'die rechtszaak', verwijst de voorzitter van de dorpsraad naar de juridische strijd om te kunnen bouwen op het strand. Een plan om strandhuisjes neer te zetten staat voorlopig in de ijskast. "Dat heeft een remmende werking. Er zijn er hier genoeg die inmiddels in een dip zitten en zeggen 'oh jee moeten we nu nog langer wachten'. Maar ik weet het zeker: Petten komt hier uit", zegt voorzitter Andriesse.



Dorp staat niet stil

Volgende maand komt er weer een uitspraak van de rechter maar het kan wel tot november duren voor er definitief duidelijkheid komt over de plannen rond de strandhuisjes. In de tussentijd staat het dorp niet stil. Zo komt de eigenaar van Camping Corfwater binnenkort met zijn plannen rond de bouw van bungalows in het hogere segment.