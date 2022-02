'Grote problemen' voor kankerpatiënten door stilleggen kernreactor Petten

Het stilleggen van de kernreactor in Petten zorgt voor grote problemen in de productie van medische isotopen. Deze isotopen zijn van levensbelang bij het diagnosticeren en behandelen van kankerpatiënten. Volgens Marcel Stokkel van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam gaat de stillegging voor grote problemen zorgen.

Ook wordt er nu onderzoek gedaan naar een behandelmethode met isotopen voor patiënten met prostaatkanker. "Als deze behandelmethode doorgaat, kunnen we duizenden patiënten per jaar helpen."

"Voor gemiddeld 600 patiënten per jaar (waarvan 140 bij het Antoni van Leeuwenhoek, red.) is een behandeling met medische isotopen echt een laatste redmiddel. Van de patiënten die komen is ongeveer 80 tot 85 procent klachtenvrij na deze behandeling, en ze leven gemiddeld een aantal jaar langer", aldus Stokkel.

"Er is nog voor 1 tot 2 weken voorraad. Als deze voorraden op zijn, hebben we geen alternatieven meer. De stillegging in Petten gaat wereldwijd voor grote problemen zorgen", aldus Stokkel.

Voor mensen die voor deze behandeling in aanmerking komen, betekent dit dat er geen behandeling meer mogelijk is. "Het gaat hard de verkeerde kant op. Ik zeg altijd: kanker is niet hetzelfde als een ingegroeide teennagel. Kanker stopt nooit, als je er niets aan doet gaat het door, en daarom telt elke dag."

Voorstel

"We hebben onze medewerkers al opgeroepen de beroepsvereniging aan te schrijven en gezamenlijk een signaal af te geven. Ook hoop ik dat de politiek nu eens doorpakt en een besluit geeft in het bouwen van de nieuwe kernreactor Pallas." Volgens Marcel is dit besluit al meerdere keren uitgesteld, waardoor de bouw van de reactor stil is komen te liggen.