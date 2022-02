Kernreactor in Petten tot zeker half maart niet in gebruik vanwege gepland onderhoud

De kernreactor in Petten blijft nog langer dicht en start op zijn vroegst 17 maart weer op. De reactor sloot een maand geleden de deuren nadat bij een controle een lekkage was ontdekt. Door de sluiting worden momenteel geen medische isotopen geproduceerd, die van levensbelang zijn bij het diagnosticeren en behandelen van kankerpatiënten .

"Momenteel zijn de gevolgen van onze sluiting te overzien", benadrukt een woordvoerder van Nuclear Research and Consultancy Group (NRG). De kernreactor moet namelijk ieder jaar worden gesloten voor een onderhoudsstop, en dit was in Petten al gepland van 17 februari tot 17 maart. "Onze afnemers wisten al dat ze deze periode niet op ons konden rekenen. De leveringen worden voorlopig opgevangen door andere reactoren."

Dit was niet het geval toen de reactor eind januari plotseling moest worden stilgelegd, nadat een lek was ontdekt. "De nadelige gevolgen waren vooral goed voelbaar begin februari", legt de woordvoerder uit. "De reactor in België was dicht voor een onderhoudsstop en wij bleven ongepland dicht vanwege de lekkage. Toen waren te weinig medische isotopen leverbaar."

Op dit moment wordt reparatie van de lekkage voorbereid. Maar voordat de reparatie kan beginnen moet toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) goedkeuring geven. "Het punt is dat je te maken hebt met een nuclaire installatie, veiligheid gaat voor alles. Er zijn een aantal formele punten waaraan je moet voldoen. Daarvoor dienen we een plan in hoe we dat oplossen."

Als de reactor vanaf 17 maart nog niet opstart, is het volgens de woordvoerder moeilijk te zeggen wat dan de gevolgen zijn voor de productie van medische isotopen.

Behandeling van kanker

Petten is wereldwijd de grootste leverancier van deze radioactieve stoffen, die het werkzame deel van nucleaire medicijnen vormen. Nucleair geneeskundigen gebruiken ze voor het opsporen en behandelen van verschillende soorten ziektes, waaronder kanker. Per dag worden wereldwijd ruim 30.000 kankerpatiënten geholpen met isotopen uit Petten.

Bij een behandeling met medische isotopen wordt de straling van die isotopen gebruikt om de kankercellen letterlijk kapot te maken. Dat kan uitwendig, ook wel bekend als bestraling, maar ook inwendig.