GroenLinks vraagt Tweede Kamer weer om snelle sluiting Kooksfabriek

GroenLinks-politica Suzanne Kröger dient vanavond in de Tweede Kamer een motie in om de omstreden Kooksfabriek 2 van Tata Steel IJmuiden 'op korte termijn' te sluiten. In september werd eenzelfde voorstel in het parlement nog niet aangenomen, maar er is in een half jaar genoeg veranderd, denkt de partij. Een woordvoerder: "Het is nu echt een andere tijd, er is sindsdien nog veel meer aanleiding om deze stap te zetten."

Kooksfabriek Tata Steel - NH Media

In september dienden de Partij voor de Dieren en SP ook al een Kamermotie in om de fabriek te sluiten, vlak na de komst van een RIVM-rapport. Daarin wees het RIVM naar Tata Steel als bron van in de omgeving neergedaald stof, met te hoge concentraties giftige stoffen die hersenschade en kanker kunnen veroorzaken. Het voorstel kreeg toen alleen steun van GroenLinks, Volt en BIJ1. Lang niet genoeg voor een meerderheid. 'Nieuw rapport, nieuwe kansen', denkt Kröger nu. Het laatste RIVM-rapport uit januari bevestigde het stevige vermoeden van Tata Steel als bron van gevaarlijke en schadelijke stoffen in de omgeving. Kankerverwekkende PAK's zouden voornamelijk van de Kooksfabriek komen, concludeert het rapport. De noodzaak om de fabriek te sluiten is volgens GroenLinks dus nóg groter geworden, laat een woordvoerder van de partij weten.

De Kooks- en Gasfabriek 2 levert al tijden discussies op. Sinds 2013 wil de Dorpsraad van Wijk aan Zee dat de fabriek sluit. "Deze fabriek is versleten en lekt zeer zorgwekkende stoffen", gaf Linda Valent van de Dorpsraad eerder te kennen aan NH Nieuws. En vorig jaar deed provincie-gedeputeerde Jeroen Olthof een duit in het zakje. Hij zei toen dat 'de provincie zo snel mogelijk moet zorgen dat Kooksfabriek 2 ook dicht kan. Volgens mij is bij iedereen bekend dat Kooksfabriek 2 een van de grote overlastgevers is." Andere vervuilende fabrieken Vlak voor het laatste RIVM-rapport zei Tata-directeur Hans van den Berg nog in een interview tegen NH Nieuws dat de kooksfabriek in veel opzichten helemaal niet de meest vervuilende is: "Als je kijkt naar zeer zorgwekkende stoffen, metalen en dergelijken, is dat de Pelletfabriek. Daar moeten nieuwe filters een grote stap maken naar verbetering. Als je kijkt naar de PAK's, dan is het de Sinterfabriek, waar we de uitstoot nu ook met operationele maatregelen omlaag aan het brengen zijn. Wat betreft geur is de Kooksfabriek wel een belangrijke bron." Volgens het RIVM zit dat dus anders en is de Kooksfabriek wel de grootste PAK's uitstoter. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de motie.

De motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het laatste rapport van de RIVM blijkt dat er te veel

kankerverwekkende PAK’s en metalen vrijkomen bij de productie van cokes; constaterende dat er in het Plan van aanpak Tata Steel staat dat het sluiten van

de kooksfabrieken zou leiden tot een forse reductie van zeer zorgwekkende

stoffen, stikstof en geur; overwegende dat het onacceptabel is om nog tot 2030 te wachten om de

gezondheidssituatie in de IJmond daadwerkelijk te verbeteren; verzoekt de regering om in kaart te brengen wat er nodig is om sluiting van de

kooksfabrieken op korte termijn af te dwingen en een sluitingsdatum vast te

stellen, en gaat over tot de orde van de dag, Kröger