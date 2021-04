Provincie wil overlastgevende kooksfabriek 2 Tata Steel 'zo snel mogelijk' sluiten

Kooksfabriek 2 op het terrein van Tata Steel bij IJmuiden moet zo snel mogelijk sluiten. Dat zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de provincie in een online vraag-en-antwoordsessie, naar aanleiding van de uitkomst van het RIVM-onderzoek over de gezondheid van inwoners van de IJmond . De Dorpsraad Wijk aan Zee noemt het een 'pluspuntje'.

Kooksfabriek 2 wordt door de Dorpsraad Wijk aan Zee als de grootste boosdoener gezien van de oorzaak van de vele overlast en gezondheidsklachten in de IJmond. Al sinds 2013 verzoekt de raad om de specifieke fabriek op het terrein van Tata te sluiten.

"Volgens mij is bij iedereen bekend dat kooksfabriek 2 een van de grote overlastgevers is", zegt Olthof als hem vanavond in een vraag-en-antwoordsessie met bewoners naar de fabriek gevraagd wordt. "Ik durf wel te opperen dat we zo snel mogelijk moeten zorgen dat kooksfabriek 2 ook dicht kan."

Dan moet er volgens de gedeputeerde wel een alternatief zijn. "Wat mij betreft staat hoog op de agenda om zo snel mogelijk te investeren in maatregelen bij kooksfabriek 2, zodat die overlast minder wordt. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn dat we daar ook direct een grotere maatregel kunnen toepassen en de fabriek kunnen sluiten en die ook vervangen door een nieuw alternatief waar de fabriek mee door kan gaan."

Concretiseren