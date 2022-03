Organisatie dreigt met rechtszaak als Welcome To The Future doorgaat in het Twiske

Elk jaar verandert het Twiske in een feestterrein als het festival Welcome To The Future zich daar neerstrijkt. Vandaag begint de kaartverkoop, maar de organisatie heeft laten weten dat het feest er na dit jaar niet meer komt. Stichting Hart voor het Twiske dreigt alsnog met een rechtszaak om het festival ook dit jaar te stoppen: "Het is geen garantie dat er geen ander feest in de plaats komt."

Je zou denken dat het voor de stichting een opluchting is dat het festival zijn laatste editie viert. Toch is Berkhof helemaal niet blij met het nieuws. "Wij vinden dat totaal niet kunnen. 23.000 mensen op één dag en daarnaast hebben we ook nog het Lente Kabinet (Een festival, red.). Het is schadelijk voor de natuur", zegt Berkhof.

De actiegroep bestrijdt al jaren de grote evenementen en festivals in het natuurgebied. Berkhof begrijpt niet dat het nog toegestaan is om een festival in een Natura-2000 gebied te houden. "We zijn niet tegen een feestje, maar 80 procent van Nederland bestaat uit weiland. Er is keuze genoeg, waarom moet het hier?"

Wob-verzoek

Via een Wob-verzoek heeft de stichting meer inzicht kunnen krijgen in wat het festival oplevert voor het gebied. "Er werd vrij schimmig gedaan over wat de festivals opleveren voor het Twiske. Netto krijgt het Twiske 120.000 euro voor in totaal twee festivals", legt Berkhof uit.

Volgens Berkhof heeft het Twiske die extra inkomsten niet nodig. Vorig jaar nam het aantal bezoekers met vierhonderdduizend toe en met die wandelaars stegen ook de parkeerinkomsten met 143.000 euro. Volgens Berkhof zijn die inkomsten genoeg om de festivals te kunnen dekken.

Vandaag begint de kaartverkoop van het festival, het stemt de stichting ontevreden. "Er zijn inmiddels 7153 handtekeningen opgehaald om het feest ook dit jaar te stoppen. We gaan het tegenhouden. Moties zijn ook ingediend bij de gemeente." Ze hoopt dat deze moties het gaan halen. En zo niet? "Dan gaan we naar de rechter. We hebben al een advocaat."

Bekijk een reportage van NH Nieuws over eerdere acties van de Stichting.