Petitie voor behoud het Twiske onder grote belangstelling overhandigd

Een grote opkomst bij het aanbieden van een petitie voor het behoud van het Twiske. In Oostzaan nam de nieuwe burgemeester Marvin Polak de petitie , die zo'n 5.400 keer is ondertekend, in ontvangst. Naar aanleiding van plannen van de gemeente om plezierovernachtingen en evenementen toe te staan in het gebied, onstond veel onrust.

Het is even zoeken in de zogeheten 'Ontwerp Omgevingsvisie' van de gemeente Oostzaan, maar de woorden staan er wel: 'evenementen' en 'mogelijk maken verblijfsrecreatie' als doelen voor het Twiske. Dat was tegen het zere been van de groep Hart voor het Twiske, die een petitie opzette. De groep is de inwoners van Oostzaan langsgegaan om ze erop te wijzen.

Ook raadslid Annemarie van Duijnhoven van GroenLinks Oostzaan maakt zich zorgen. "Deze omgevingsvisie: is dit werkelijk wat Oostzaan wil? We missen groen en het belang van natuur. Als je doelen formuleert in je omgevingsvisie, laat het dan ook gaan over natuur."

GroenLinks werkt in Oostzaan samen met de lokale VVD in de coalitie. Dat wil niet zeggen dat de partij zomaar akkoord gaat met de omgevingsvisie, laat Van Duijnhoven weten.

Campings en bungalowparken

"De grootschalige evenementen in het Twiske: dat loopt de pan uit, dat mag begrenst", vervolgt ze. "Er zijn veel andere gebieden waar dat kan. Wel zijn we voorstander van de huidige sportlopen", aldus de partij.

En hoe staat GroenLinks tegenover 'verblijfsrecreatie'? "Zeker geen campings en grote bungalowparken. Dat zijn wel de plannen die we af en toe voorbij zagen komen."

Lidy Ridder van het instituut voor natuureducatie IVN Twiske sprak gisteravond ook in tijdens de commissieavond, waar de plannen werden besproken. "De kern van mijn boodschap zal zijn dat het Twiske behoed moet worden van recreatieve overnachtingen. En geen muziekfestivals. Het is zo verstorend voor vogels", sprak ze op voorhand. "Men probeert steeds. Er wordt eigenlijk alleen maar aan geld gedacht."

NH Nieuws maakte eerder deze reportage over de zorgen rondom het Twiske. Tekst loopt door onder de video.