Festival Lente Kabinet in 't Twiske jarenlang onrechtmatig doorgegaan

Het festival Lente Kabinet dat jaarlijks in het natuurgebied 't Twiske in Oostzaan gehouden wordt is jarenlang onrechtmatig doorgegaan. Dat heeft de gemeente Oostzaan toegegeven aan een bewoner die daar vorig jaar al bij de gemeente over aan de bel trok. José Berkhof van Stichting Hart voor het Twiske en CDA-gemeenteraadslid van Oostzaan Teun Flens reageren ontsteld.

De evenementenvergunning voor het festival was aanwezig, maar de omgevingsvergunning niet. Die is belangrijk en zelfs verplicht, want daarop kunnen bewoners en belanghebbenden bezwaar indienen. Zowel de gemeente Oostzaan als het festival zelf hebben er simpelweg niet aan gedacht, is de reactie van festivaldirecteur Bert de Rooij aan NH Nieuws. "Vorig jaar hoorden we ervan. Toen is de omgevingsvergunning ook direct aangevraagd." Vanwege corona is die weer ingetrokken, want het festival ging niet door.

Regels

José Berkhof is secretaris van de Stichting Hart voor Twiske en maakt zich al langer druk over Lente Kabinet en Welcome to the Future, een ander festival dat in het natuurgebied wordt gehouden. "Dit is zwaar Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000, red.) sinds 2013", zegt ze. "Dat zie je ook terug in de bestemmingsplannen van de gemeente Oostzaan. Dat betekent dat als je een festival houdt je moet kijken welke regels er gelden in dat gebied. Dat heeft de gemeente dus nooit gedaan. Dat hebben ze vermeden, echt een schande."