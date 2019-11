Landsmeer wil geen driedaags festival in Het Twiske: "Ik ben er te oud voor en wil rust"

OOSTZAAN - Drie dagen lang feesten in natuurgebied Het Twiske: het gaat niet gebeuren als het aan Landsmeer ligt. De gemeenteraad van het dorp verwees plannen voor een driedaags alternatief voor het eendaagse 'Welcome to the Future'-festival naar de prullenbak. Daarmee gaf de raad gehoor aan de wens van een lange stoet ongeruste insprekers donderdagavond.

Dronken bezoekers die in de tuinen plassen, stampende muziek en verkeersoverlast; in Landsmeer zijn ze klaar met het dansfestival "Welcome to the Future" in natuurgebied Het Twiske. Het schoot veel bewoners dan ook in het verkeerde keelgat toen bleek dat het recreatieschap en de organisatie de happening wilde uitbreiden tot een driedaags evenement. Bewoners trokken donderdagavond massaal naar het gemeente huis om hun afkeuring uit te spreken.

