Actiegroep strijdt tegen 'pretpark' in het Twiske: "Ze willen drie dagen kamperen hier!"

OOSTZAAN - Omwonenden maken zich grote zorgen om de toekomstplannen van recreatieschap het Twiske: 25 permanente vakantiehuisjes bij Twiske Haven en een fikse uitbreiding van dancefestival Welcome to the Future. Om de plannen tegen te houden, spreken bewoners vanavond in bij de raad van Landsmeer, eerder deden ze dat al in Oostzaan.

Bewoners benadrukken dat het Twiske een Natura 2000-gebied is, waar strenge regels gelden. "Er is ten onrechte de afgelopen drie jaar een vergunning verstrekt voor Welcome to the Future", aldus Berkhof. "Dit mag helemaal niet!" Berkhof wil de raadsleden van Landsmeer en Oostzaan dan ook oproepen om vooral niet het bestemmingsplan aan te passen. "Jullie hebben de sleutel in handen, gebruik die macht!"