Strijd rond festivals in Het Twiske barst weer los

OOSTZAAN - Bezoekers van festival Lente Kabinet kunnen opgelucht ademhalen. Het feest zou eerst niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar het evenement is verplaatst van mei naar september. Omwonenden van het natuurgebied die dachten van de overlast af te zijn, staan niet te juichen. De strijd rond het dansfestival in Het Twiske is dan ook weer losgebarsten.

NH Nieuws

"Hoor je dat? Dat is de Rietzanger, die is heel zeldzaam", vertelt José Berkhof. Ze geniet van elk vogelgeluidje dat ze in Het Twiske hoort. Ze is een van de actievoerders die steeds op de barricade klimt als er een dansfestival in Het Twiske komt. Even dacht ze rust te hebben omdat het tweedaagse evenement Lente Kabinet niet doorging vanwege de coronamaatregelen. Maar het festival is verplaatst naar september en heet eenmalig Zomer Kabinet.

"Bah, heel vervelend", dacht José ze toen ze het nieuws voor het eerst hoorde. Ze laat het er niet bij zitten en wil opnieuw procederen tegen de verleende vergunning. Actievoerders, waaronder José, vinden dat het festival de rust en de natuur verstoort. Ze hebben de afgelopen maanden bij iedere gemeente rondom Het Twiske ingesproken om hun onvrede kenbaar te maken. Zonder effect want de vergunning kwam er gewoon. Nu het evenement verplaatst is, klimmen ze weer op de barricade. Ze vinden dat de verleners van de vergunning de Natura 2000-regels aan hun laars hebben gelapt en denken genoeg gronden te hebben om de vergunning aan te vechten. Het festival staat voor zaterdag 5 september op de planning.