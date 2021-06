Petitie tegen evenementen en overnachtingen in het Twiske meer dan 2000 keer getekend

Een petitie die oproept om geen evenementen en overnachtingen in natuurgebied het Twiske toe te staan, is in drie dagen tijd ruim tweeduizend keer ondertekend. De aanleiding voor de petitie is een omgevingsvisie van de gemeente Oostzaan, waarin er ruimte wordt gelaten voor evenementen en 'verblijfsrecreatie'. In een omgevingsvisie worden hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid van de gemeente beschreven.

De stichting deelt overal in Oostzaan flyers uit met de aanmoediging om de petitie te ondertekenen. Een bewoonster die net een flyer heeft gekregen vindt het goed dat er actie ondernomen wordt: "Ik vind het jammer dat ze in ons mooie Twiske allemaal van dat soort dingen willen doen. Er komt meer verkeer, voor de vogels en de natuur is het niet goed." Een ander zegt: "Het is mooi dat we festivals kunnen organiseren, maar ik denk niet dat dat in een Natura 2000-gebied zou moeten zijn."

Op 14 juni kunnen gemeenteraadsleden vragen stellen over de visie en tot eind juni kunnen bewoners en instellingen hun zienswijze indienen. Eén van de partijen die dat heeft gedaan is Stichting Hart voor het Twiske. José Berkhof, de secretaris van de stichting, vindt het een slechte zaak dat er straks evenementen en overnachtingen zijn toegestaan. "Want het Twiske is een Natura 2000-gebied. En daar gelden hele strenge beschermingsregels voor de natuur", zegt ze.

In april schreef NH Nieuws over het Lente Kabinet (nu bekend als Zomer Kabinet), een van de twee festivals die jaarlijks in het Twiske werd georganiseerd. Jarenlang is dat festival onrechtmatig doorgegaan, zo gaf de gemeente toe aan een bewoner die daarover vragen stelde. De vergunningen waren niet in orde. Als de omgevingsvisie doorgang vindt is de kans groter dat de festivals gewoon door kunnen gaan, zo vreest Stichting Hart voor het Twiske.

Alarmfase

"We zijn in een alarmfase en willen elke Oostzaner bereiken", zegt Berkhof. "Teken die petitie. We hebben nog lang niet alle flyers uitgedeeld, maar hebben al ruim 2000 handtekeningen."