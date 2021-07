Actiegroep stapt naar rechter nu festival in natuurgebied het Twiske doorgaat

Ondanks protesten van actiegroep Hart voor Twiske kan festival het Zomerkabinet in natuurgebied het Twiske doorgaan. Omdat de actiegroep schade aan de natuur verwacht, stappen ze naar de rechter om het festival alsnog te stoppen.

De actiegroep bestrijdt al jaren de grote evenementen en festivals in het natuurgebied. Ook gisteren stond de groep voor het gemeentehuis te protesteren. Eigenlijk was de stemming al een uitgemaakte zaak. Van te voren leek het er namelijk op dat de stemming gelijk zou zijn en dat zou in het voordeel van het festival zijn.

Vanwege tijdgebrek kon de stemming niet doorgaan. De eerstvolgende stemming is na het zomerreces, maar dan heeft het festival al plaatsgevonden.