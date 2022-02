Twiske-petitie aangeboden aan burgemeester: "Festivals passen niet in natuur"

Tientallen mensen stonden gisteren voor het gemeentehuis van Landsmeer. In de raad werd gesproken over een omgevingsvisie en daar ging het onder andere over festivals: mogen die doorgaan of niet? Ruim 7.000 mensen die een petitie van Hart voor het Twiske hebben getekend, vinden van niet.

Twiske-petitie aangeboden aan burgemeester Landsmeer - NH Nieuws

Verschillende mensen spraken in tijdens de commissievergadering (die hier terug te zien is). Eén van de insprekers zegt tegen NH Nieuws: "Ik snap dat mensen willen feesten, dat vind ik zelf ook heerlijk. Maar zo’n evenement past gewoon niet in de natuur." Het doorgaan van festivals houdt de gemoederen al langer bezig in zowel Oostzaan als Landsmeer. De actiegroep bestrijdt al jaren de grote evenementen en festivals in het natuurgebied. Er dook ook een voorstander van festivals op gisteravond: Jaap Wals heeft een tegenpetitie gestart, die inmiddels 360 keer is ondertekend. Hij vindt dat er gewoon een feestje kan worden gebouwd.



Tekst loopt door onder de video

Jaap Wals vindt dat er gewoon gefeest moet worden in het Twiske - NH Nieuws

De burgemeester nam de petitie tegen festivals in ontvangst en beloofde die door te geven aan de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraad. Hart voor het Twiske-secretaris José Berkhof was tevreden over de opkomst: "Je merkt dat het leeft onder de bevolking. Zij willen geen festivals en ook geen overnachtingen. We vinden dat de politici hier moeten luisteren naar wat de mensen vinden. We gaan ook alle ondertekenaars van de petitie kiezersadvies geven."