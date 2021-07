Twiske-festival Lentekabinet krijgt vijfjarige natuurvergunning

Het festival Lentekabinet heeft een natuurvergunning gekregen voor de duur van vijf jaar. De omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft dat besloten, meldt mediapartner RTV Zaanstreek . Over zowel het Lentekabinet als Welcome to the Future, het andere festival in het Twiske, is een hoop te doen. Veel Oostzaners vinden het geen goed idee om festivals te houden in het natuurgebied.

Stichting Hart voor 't Twiske maakt zich al langer druk om het natuurgebied en startte een petitie tegen het organiseren van festivals en het toestaan van overnachtingen in het gebied. Gewezen werd onder andere op de vele vogels die in het gebied leven en de schade die de festivals aan de dieren zouden toebrengen. Op 15 juni werd de petitie onder grote belangstelling overhandigd aan de burgemeester.

NH Nieuws bracht eerder aan het licht dat het Lentekabinet jarenlang onrechtmatig is doorgegaan, omdat de benodigde omgevingsvergunning ontbrak. Zowel de gemeente Oostzaan als het festival zelf hadden er simpelweg niet aan gedacht, was de reactie van festivaldirecteur Bert de Rooij aan NH Nieuws. "Vorig jaar hoorden we ervan. Toen is de omgevingsvergunning ook direct aangevraagd." Vanwege corona is die weer ingetrokken, want het festival ging niet door.

Voorwaarden

Het festival Lentekabinet mag maximaal 16.000 bezoekers per dag ontvangen. Ook moet een deskundige vooraf oevers waarin de rietzanger zich zou kunnen begeven markeren en afschermen. Daarnaast moet het afval na afloop zijn verwijderd.

In de gemeenteraad van Oostzaan gingen geluiden op om de komende jaren festivals in het Twiske te verbieden. Het lokale CDA, GroenLinks en D66 dienden daartoe een motie in. Vanwege tijdgebrek kon de stemming niet doorgaan. De eerstvolgende stemming is na het zomerreces, maar dan heeft het Zomerkabinet (eenmalig heet het festival Zomerkabinet in plaats van Lentekabinet, red.) al plaatsgevonden. Daarom stapt Stichting Hart voor 't Twiske naar de rechter.

Het Zomerkabinet staat gepland op 4 en 5 september. Overigens zijn meerdaagse evenementen en festivals waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden tot 13 augustus verboden door de verscherpte coronamaatregelen.