Stichting Hart voor het Twiske roept op tot demonstratie: 'plannen nog niet van tafel'

De strijd om de komst van een festival en het wel of niet overnachten in Natura 2000-gebied het Twiske in Oostzaan, is nog niet gestreden. Stichting Hart voor het Twiske roept op om vanavond te komen protesteren. "De wens van de raadsmeerderheid en 6000 burgers wordt genegeerd."

Al maandenlang gaat Stichting Hart voor het Twiske de strijd aan over de toekomst van natuurgebied het Twiske in Oostzaan. In april werd namelijk bekend dat het Lente Kabinet Festival al jarenlang onrechtmatig is doorgegaan. Daarnaast kwam het college met het plan om in de nieuwe ontwerp-omgevingsvisie Oostzaan, het Natura 2000-gebied officieel tot evenementengebied te verklaren met mogelijkheid tot overnachting.

"Op 31 augustus besloot een meerderheid van de raadsleden dat zij geen festivals en overnachting in Natura 2000-gebied willen. Maar volgens de verantwoordelijk wethouder was dit onuitvoerbaar en bleven de plannen dus staan", vertelt José Berkhof, secretaris van de Stichting.

Inmiddels heeft het college aangekondigd dat de besluitvormingsprocedure rondom de aanpassing van het nieuwe omgevingsplan opnieuw moet worden ingediend met als einddatum 26 april 2022.

De Stichting is ontsteld over de situatie. "Dat is na de gemeenteraadsverkiezingen waarmee het meerderheidsbesluit komt te vervallen." De Stichting vindt dat de wens van de burgers en de meerderheid van de Oostzaanse raad wordt genegeerd.

Genegeerd

"Terwijl de wethouder verplicht is gehoor te geven aan de wensen van de raad. Bovendien moet uitgangspunt van het beleid de verplichting tot natuurbescherming zijn die de Natura 2000-status met zich meebrengt. Dat valt niet te rijmen met festivals."

Samen met IVN Twiske en het landelijke NatuurAlert heeft de Stichting afgelopen zomer de natuurvergunning voor het Lente Kabinet Festival aangevochten. Inmiddels is de natuurvergunning wel ingetrokken, maar daarmee zijn ze er dus nog niet.

"Het is toch te gek voor woorden dat aan de wens van 6000 burgers en een meerderheid van de raad geen gevolg wordt gegeven en de plannen voor festivals en overnachtingen nog niet definitief van tafel zijn? De democratische spelregels worden overschreden", zegt Berkhof.

Daarom roept de Stichting iedereen op om vanavond om 19:15 uur naar het gemeentehuis in Oostzaan te komen om opnieuw te protesteren. "We hopen hiermee dat het college zorgt dat het besluit rondom de omgevingsvisie vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is afgerond. En wij niet naar de rechter hoeven te stappen."