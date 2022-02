Vernielingen in Alkmaars café Skip, onderzoek naar verband met hooligan-actie

Bij Café Skip zijn zondagmiddag door een groep van zo'n dertig man vernielingen gepleegd. Vermoedelijk gaat het om een groep AZ-hooligans. De politie onderzoekt of de groep reageerde op eerdere vernielingen in een AZ-café.

Het incident vond net na 16.00 uur plaats. Met barkrukken sloeg de groep onder meer twee ruiten kapot. Ook ging een aantal mensen met elkaar op de vuist. De uitbater van Café Skip laat weten dat twee bezoekers met verwondingen naar het ziekenhuis moesten.

De incident volgt kort op de vernielingen bij een ander café in de buurt: vorig weekend werd het interieur van Café De Overkant nog kort en klein geslagen door Feyenoord-hooligans. De vernielingen in Café Skip lijken te zijn gepleegd door AZ-hooligans. Hoewel een woordvoerder van de politie dit niet bevestigt, spreekt de uitbater van het café in een korte reactie van"een misverstand tussen AZ-supporters."

Veiligheidsrisicogebied

Door de vernielingen van een week geleden was het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie hier extra paraat moet zijn. Een woordvoerder laat weten dat die aanwijzing op het moment van het tweede incident alweer was opgeheven.

AZ en Feyenoord waren zondag elkaars tegenstander in een competitiewedstrijd. De Alkmaarders wonnen dat duel met 2-1.