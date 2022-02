Benutte strafschoppen Karlsson geven de doorslag voor AZ in topper tegen Feyenoord

In een vol stadion waren verschillende legendes door AZ uitgenodigd voor de topper. Onder meer Kees Kist, Hugo Hovenkamp en Kristen Nygaard waren aanwezig. Zij werden voor de wedstrijd tegen Feyenoord in het zonnetje gezet met een mooie sfeeractie. De oud-gedienden zagen een feller AZ tegen de Rotterdammers in de eerste helft. Zoals Pascal Jansen vooraf had verwacht, werd het duel beslist op details.

Door een lichte overtreding van Jorrit Hendrix op Dani de Wit kreeg AZ een strafschop. Deze werd benut door Jesper Karlsson, het was de tiende treffer van de Zweed. De Alkmaarders mochten tien minuten later weer aanleggen voor een strafschop, na een duw van Tyrell Malacia in de rug van Yukinari Sugawara. Karlsson maakte vervolgens 2-0. Dani de Wit leek zelfs nog 3-0 te maken uit een rebound, maar de VAR keurde deze goal af wegens buitenspel. Op slag van rust kregen de Alkmaarders een gigantische kans via Karlsson, Justin Bijlow keerde de inzet.

