Bewoners boven AZ-café staan doodsangsten uit bij aanval hooligans: "Ze hadden stokken"

Buurtbewoners rond het AZ-café aan de Alkmaarse Scharlo zullen de aanval van hooligans op het café afgelopen weekend niet snel vergeten. Iris en Itzel waren er getuige van hoe de massa gemaskerde mannen de kroeg beneden hun woning kort en klein sloeg. "Ik voelde me niet veilig in mijn eigen huis."

De tafels, stoelen en fietsen vlogen tegen de gevel en ook binnen in het café ging het er ruig aan toe. Inmiddels is een inzamelingsacties gestart om de eigenaar van de kroeg een handje op weg te helpen met de onkosten. Bekijk hieronder de interviews met buren en nieuwe, duidelijke beelden van de hooligan-aanval op het AZ-café.

De Mexicaanse Itzel, die met huisgenoten recht boven de kroeg woont, weet ook niet wat ze ziet. "Ik dacht: is dit een gang? Ik was erg bang, ik hoopte dat dat ze niet mijn ramen kapot zouden gooien", zegt ze over die avond.

Komend weekend speelt AZ thuis tegen Feyenoord. Het is nog niet bekend of er maatregelen worden genomen. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt, maar er nog niemand is gearresteerd.

Mede omdat de hooligans allemaal in het donker gekleed waren en gezichtsbedekking droegen, is het bijna onmogelijk om ze te herkennen. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Vlak voor de aanval parkeerden de daders hun auto's namelijk in de woonwijk achter het café.