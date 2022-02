Huiveringwekkende beelden van de AZ-kroeg: zo slaan hooligans de boel kort en klein

Op onderstaande videobeelden is te zien hoe de hooligans al schreeuwend en tierend het café binnenstormen. Na afloop is ook een deel van de schade goed te zien. Tekst gaat door onder de video.

In één van de video's hoor je duidelijk 'Rotterdam Hooligans' en ook op verschillende sociale media wordt de link gelegd met aanhangers van Feyenoord. "Ook wij krijgen die signalen en nemen dit mee in het onderzoek", zegt de woordvoerder daarover.

Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. Voor de vernielingen heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Wel is duidelijk dat het gaat om hooligans, in het donker gekleed en bijna niet herkenbaar.

In de omgeving van de kroeg, bij de Geestersingel, zijn wel een paar auto's stilgezet door de politie. Volgens bronnen zat daar ook een aantal van de daders bij. Toch is er niemand opgepakt, waarom niet?

Politiewoordvoerder Erwin Sintenie verwijst naar de bovenstaande beelden: "Je ziet hoe ze gekleed zijn, zou jij ze herkennen?" Hij legt uit dat op dit moment wordt onderzocht of er personen kunnen worden gelinkt aan de gepleegde strafbare feiten in het café.

Verdachte bekend

"We kunnen niet als een schot hagel allemaal mensen van straat halen, alleen maar omdat ze bijvoorbeeld uit een andere stad komen. Van alle mensen die we hebben staande gehouden weten we de identiteit, we weten wie ze zijn. Uiteraard staan wij daarover ook in contact met coördinatoren van supportersverenigingen."

De beelden op de socials worden meegenomen in het onderzoek, maar er hangen ook camera's rondom de kroeg. De eigenaar van het café doet aangifte bij de politie. Hij liet gisteren al aan NH Nieuws weten dat er niemand gewond is geraakt.